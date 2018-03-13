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Собчак предложила оставлять НДС и налог на прибыль в бюджетах регионов


БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время дебатов на Первом канале заявила, что нужно направлять НДФЛ в федеральный бюджет, а НДС и налог на прибыль - в региональный.

По словам Собчак, только дав больше самостоятельности и полномочий регионам, можно добиться того, что страна "начнет развиваться не только в одном центре в Москве, а везде будет равномерное развитие".

"Сейчас только Москва решает 90%, на что тратить деньги. Но разве может быть видно из Москвы, что в Иркутске, где я недавно была, при температуре минус 30 в школах не хватает теплых туалетов. На это нужно финансирование. Как разглядеть это из Москвы? Именно поэтому мы считаем, что деньги должны распределяться иначе... отнести НДФЛ в федеральный бюджет, а вот НДС и налог на прибыль в бюджет региональный. Тем самым оставляя деньги в регионах, чтобы они могли сами решать, на что их тратить", - полагает Собчак.

Кандидат в президенты добавила, что с 2003 года регионы не имеют прямого представительства в Совете Федераций, по ее мнению, необходимо также отменить федеральные округа.

"Я за отмену федеральных округов. Мы должны дать свободу регионам, мы должны дать деньги регионам и только тогда мы получим развитие в стране. Я хочу, чтобы не только Москва богатела, по сути забирая себе деньги со всей России, а чтобы появлялись центры в разных больших городах России", - заявила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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