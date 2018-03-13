FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

РЖД запустили "Ласточки" между Москвой и Иваново, сократив время в пути почти вдвое


МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. РЖД отправили в первый рейс из Москвы в Иваново скоростной поезд "Ласточка", который будет преодолевать расстояние почти вдвое быстрее ранее курсирующих на этом маршруте составов, передаёт корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.

Первая "Ласточка" отправилась со столичного Курского вокзала в Иваново в 07.07 мск. В торжественной церемонии запуска приняли участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Ласточки" будут курсировать ежедневно: отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иваново поезда будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно. Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования будет сокращено почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты.

"Ласточки" на этом маршруте будут курсировать в исполнении "Премиум" пятивагонными составами: 341 место и пять туалетов. В обычном пригородном электропоезде "Ласточка" – 423 места и два туалета.

Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.

РЖД с 13 марта по 12 мая будут продавать билеты на "Ласточки" между Москвой и Иваново по фиксированной стоимости: базовый класс – 459 рублей, экономический класс – 503 рубля, бизнес – 1501 рубль. С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в этих поездах будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ