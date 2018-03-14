Медведев проведет заседание программной комиссии ЕР, посвященное экономическим вопросам

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в среду проведет очередное заседание комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы партии, посвященное экономическим вопросам.

"В среду, 14 марта, в Москве пройдет очередное заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" под председательством председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева. На комиссии будет обсуждаться раздел "Экономика роста и благосостояния", в частности, озвучены предварительные итоги реализации данного пункта программы "Единой России", по каким разделам сейчас идет работа и что предстоит сделать с учетом прошедшего послания президента РФ Федеральному собранию", - сообщили ранее в пресс-службе.

По словам члена президиума генерального совета ЕР Андрея Макарова, в партии рассчитывают, что по итогам обсуждения Медведев даст поручения правительству по проработке предложений, "которые могут быть в дальнейшем оформлены в виде новых законопроектов".

Помимо самого Макарова, в работе комиссии примут участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, член бюро высшего совета ЕР Александр Шохин, координатор федерального партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко и другие.

Также на заседание приглашены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, а также главы других министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители профильных объединений, экспертного и научного сообществ.

Ранее пресс-служба "Единой России" сообщила, что партия перенесла заседание комиссии в связи с изменениями в рабочем графике премьер-министра РФ, председателя ЕР Дмитрия Медведева. Заседания программной комиссии традиционно проходят под руководством Медведева. Очередное заседание должно было пройти 2 марта.

Первое заседание программной комиссии "Единой России" прошло 10 мая 2017 года и было посвящено вопросам реализации социального блока программы; второе состоялось 4 июля, участники обсудили еще один раздел программы — "Качество государства: эффективность власти и народный контроль". Третье заседание состоялось 19 октября и было посвящено вопросам сельского хозяйства. Еще одно заседание программной комиссии партии прошло после ноябрьского съезда ЕР.