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Проблемы рыболовства в Арктике обсудят на международной конференции в Мурманске


МУРМАНСК, 14 мар /ПРАЙМ/. Более 150 специалистов из Норвегии, Финляндии, Голландии и других стран, а также регионов России подтвердили свое участие в V международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая откроется в Мурманске в среду.

Как отметили в министерстве экономического развития Мурманской области, в этом году в фокусе внимания конференции находятся вопросы обновления производственных мощностей рыбопромышленного комплекса и развития международного сотрудничества в сфере рыболовства в Арктике.

Среди тем докладов - вопросы развития рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающей отрасли, проектирования и строительства новых судов, темы, связанные с судоремонтом и судостроение, производством и поставками комплектующих. Участники также обсудят развитие международного сотрудничества в Арктике.

"На сегодняшний день зарегистрировано более 150 участников, представляющих государственные органы власти, профессиональные, научные и деловые сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Белоруссии, Бельгии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии", - отметили организаторы.

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