Движение на месте схода вагонов с углем под Красноярском полностью восстановлено

КРАСНОЯРСК, 14 мар /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Камарчага - Таежный в Красноярском крае полностью восстановлено после схода грузовых вагонов с углем, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В понедельник около 21.10 (17.10 мск) на перегоне Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги произошел сход семи хвостовых вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет. На месте работало более 200 человек и 50 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются. После проверки будет дана оценка деятельности работников железнодорожного транспорта по исполнению требований федерального законодательства. Несколько электричек и поездов были задержаны.

"Полностью восстановлено движение поездов на участке Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги. Пропуск поездов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.