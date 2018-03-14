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Движение на месте схода вагонов с углем под Красноярском полностью восстановлено


КРАСНОЯРСК, 14 мар /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Камарчага - Таежный в Красноярском крае полностью восстановлено после схода грузовых вагонов с углем, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В понедельник около 21.10 (17.10 мск) на перегоне Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги произошел сход семи хвостовых вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет. На месте работало более 200 человек и 50 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются. После проверки будет дана оценка деятельности работников железнодорожного транспорта по исполнению требований федерального законодательства. Несколько электричек и поездов были задержаны.

"Полностью восстановлено движение поездов на участке Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги. Пропуск поездов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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