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Камчатка привлекла более 2,2 млрд рублей инвестиций с начала года в рамках особых режимов


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар /ПРАЙМ/. Режимы территории опережающего развития "Камчатка" и Свободного порта Владивосток позволили привлечь на полуостров с начала 2018 года более 2,2 миллиарда рублей инвестиций с начала года, сообщает краевое агентство приоритетных проектов развития.

"С учетом привлеченных в текущем году инвесторов на данный момент резидентами ТОР "Камчатка" и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае являются 109 компаний. Они планируют реализовать проекты на общую сумму более 25,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ещё 19 проектов с объёмом инвестиций 11,7 миллиарда рублей находятся на рассмотрении Корпорации развития Дальнего Востока. Реализация этих проектов позволит дополнительно создать в крае более 1 тысячи новых рабочих мест.

"Уже сегодня мы видим эффективность применения особых режимов ведения предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке. Однако законодательство в этой части не стоит на месте. Правительство России продолжает работу над его совершенствованием... Это, безусловно, позволит привлечь на Дальний Восток и Камчатку в частности дополнительные инвестиции", - сказала руководитель агентства Юлия Харитонова.

Ранее федеральный министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в Госдуму уже внесен ряд законопроектов в интересах инвесторов, ещё около 20 законопроектов разрабатываются в министерстве.

ТОР и Свободный порт Владивосток – специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций.

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