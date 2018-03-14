Роспотребнадзор выявил нарушения в более 81 тыс партий легкой промышленности

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор выявил несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза более 81 тысячи партий продукции легкой промышленности на территории России по состоянию на март 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"По состоянию на март 2018 года территориальными органами Роспотребнадзора проведены проверки 11,7 тысячи объектов, нарушения обязательных требований выявлены на 81% проверенных объектов. Выявляемость нарушений обязательных требований при внеплановых проверках значительно выше: при внеплановых проверках нарушения установленных требований выявляются в восьми случаях из десяти, а при плановых – лишь в четырех случаях. В ходе проверок специалистами Роспотребнадзора проверено более 200 тысяч партий продукции лёгкой промышленности (одежда, белье, обувь детская, меховые изделия и так далее) на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, из них не соответствовало установленным требованиям более 81 тысячи партий продукции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, более 99% выявленных нарушений касались несоблюдения требований к маркировке продукции и товаросопроводительным документам. Несоответствие маркировки требованиям технического регламента составило 42% нарушений, отсутствие маркировки - 31%, нарушение требований к сопроводительным документам - 20%, нарушение порядка нанесения знака обращения на рынке - 6,4%. По данным ведомства, это может свидетельствовать о том, что такая продукция с большой степенью вероятности является контрафактной.

Сообщается, что также зафиксированы нарушения по органолептическим (интенсивность запаха), токсикологическим (индекс токсичности, формальдегид) и биологическим показателям (гигроскопичность, воздухопроницаемость). В Китае произведено 74% всех импортных партий продукции легкой промышленности, не отвечающих обязательным требованиям. Более трети всей продукции с нарушениями не имело сопроводительных документов, информации в маркировке о стране-изготовителе, а также кода изготовителя, что не позволило определить место производства продукции. В результате выявленных нарушений снято с реализации свыше 50 тысяч партий продукции легкой промышленности. Наложено 5,7 тысячи административных штрафов на общую сумму более 62 миллионов рублей.

Уточняется, что маркировка позволяет надзорному органу иметь информацию о движении товара. Система маркировки идентификационными знаками включает в себя качественные характеристики товара, позволяя потребителю сделать осознанный выбор. По данным ФНС России, по итогам 2017 года число субъектов рынка меховых изделий, зарегистрировавшихся в информационной системе маркировки, составило 9,9 тысячи участников. При этом около 24% зарегистрированных субъектов ранее в целом не отчитывались в налоговые органы, что свидетельствует о добровольной легализации участников оборота товаров. Официально зафиксированный оборот меховых изделий вырос в 2017 году в семь раз по отношению к предыдущему году и составил около 100 миллиардов рублей.