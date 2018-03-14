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Умер физик-теоретик Стивен Хокинг‍


  • Стивен Хокинг
    © AFP,

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Всемирно известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. Об этом сообщила его семья.

"Мы глубоко огорчены тем, что сегодня наш любимый отец скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет", — отмечается в заявлении родственников Хокинга, которое опубликовал Sky News.

Стало известно, что ученый ушел из жизни в своем доме в Кембридже.

Стивен Хокинг являлся одним из самых известных в мире физиков-теоретиков и основоположником квантовой космологии, занимался изучением зарождения Вселенной.

В 22 года врачи поставили Хокингу диагноз боковой амиотрофический склероз, говоря, что жить ему осталось пару лет. Однако прогнозы медиков не оправдались: ученый вел активную научную деятельность, был дважды женат, стал отцом троих детей.
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