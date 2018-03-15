Кабмин РФ рассмотрит выделение регионам 20 млрд руб на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит выделение регионам 20 миллиардов рублей на повышение повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В связи с принятым решением о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда выделяются средства в размере 20 миллиардов рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство планирует обсудить ход подготовки к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2018 году.