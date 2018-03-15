ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания, Франция, Германия и США озвучили совместное заявление. В частности, они назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Лидеры 4-х стран убеждены в том, что другого «правдоподобного» объяснения инцидента в Солсбери, помимо «российского следа», не существует.

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Лидеры также отмечают, что их беспокойство возросло еще больше на фоне «и ранее безответственного поведения России».

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства как члена Совбеза ООН для сохранения международного мира и безопасности", — говорится в заявлении.

Солсбери находится неподалеку от одной из главных британских достопримечательностей — Стоунхенджа — и является одним из самых красивых старинных городов Англии.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка