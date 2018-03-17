Туркменский бизнес получит $3 млрд от государства на автомагистраль и калийный комбинат

АШХАБАД, 17 мар - ПРАЙМ. Туркменские бизнесмены получили два контракта на общую сумму 3 миллиарда долларов на строительство высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабат (бывший Чарджоу) и калийного комбината, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал два соответствующих постановления, выступая на конференции в честь десятилетия создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Первый документ предписывает Центробанку Туркменистана за счет государственных средств через Акционерно-коммерческий банк Rysgal (Благоденствие) выделить СППТ кредит на 2,4 миллиарда долларов для финансирования строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабат. Кредит выделяется на 20 лет под 1% годовых с пятилетним льготным периодом.

Второй документ поручает Центробанку Туркменистана за счет государственных средств через Акционерно-коммерческий банк Rysgal выделить СППТ кредит до 600 миллионов долларов на 11 лет под 3% годовых с четырехлетним льготным периодом. Этот кредит предназначен для финансирования строительства на месторождении калийных солей Тюбигатан в Лебапском велаяте (области) горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.

Подписывая эти документы, туркменский лидер подчеркнул, что такие важные проекты поручены туркменским компаниям, "учитывая их высокое мастерство".

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана - общественная организация, созданная по инициативе президента Бердымухамедова в марте 2008 года. В тот период на туркменском рынке, главным образом в строительстве и текстильной промышленности, доминировали турецкие компании. За десятилетний период местный бизнес значительно потеснил иностранные компании в сфере строительства, производстве продуктов питания и в ряде других отраслей.