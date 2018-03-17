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Авиакомпании отменяют десятки рейсов из Лондона из-за снегопада и сильного ветра


  • #Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
    © AFP, Andrew Cowie

ЛОНДОН, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании отменяют десятки рейсов из Лондона из-за снегопада и сильного ветра, обрушившихся на британскую столицу, свидетельствуют данные лондонских аэропортов.

В частности, в аэропорту Хитроу авиаперевозчики отменили рейсы в континентальную Европу и в Эдинбург. Рейсы по дальнемагистральным направлениям осуществляются по расписанию.

После относительно теплой погоды в течение недели в Великобритании в субботу резко похолодало, во многих частях страны идет снег и усилился ветер.

В настоящее время в британской столице идет снег, а температура опустилась до нуля градусов. По данным британского метеобюро, в воскресенье столбик термометра опустится до минус пяти градусов, а уровень выпавшего снега составит 5-10 см.

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