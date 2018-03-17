Совет ОЭСР одобрил для Казахстана статус ассоциированного члена комитета по стали

АЛМА-АТА, 17 мар - ПРАЙМ. Совет Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) одобрил рекомендацию секретариата комитета по стали на получение Казахстаном статуса ассоциированного члена комитета, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию республики.

"По итогам презентации предварительного обзора политики стальной отрасли Казахстана, которая состоялась 28-29 сентября 2017 года, секретариат комитета по стали принял решение рекомендовать Совету ОЭСР пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена. Сегодня стало известно, что Совет ОЭСР одобрил заявку", - говорится в сообщении.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Казахстана и ОЭСР о реализации проекта страновой программы по сотрудничеству было намечено получение Казахстаном статуса ассоциированного члена в комитете по стали организации.

"Казахстанской стороной была проделана огромная работа по вхождению, которая заняла более 5 лет. Были сформированы и представлены аналитические работы по стальному сектору в стране, о среднесрочных и долгосрочных задачах в отрасли, а также заполненные анкеты и вопросники", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что повышение статуса участия в комитете по стали ОЭСР позволит держать руку на пульсе происходящих событий, следить за их развитием и своевременно реагировать на изменения рынка, что поможет решать различные вопросы, касающиеся развития черной металлургии в мире, на равных правах с другими странами - крупнейшими производителями стальной продукции, а также даст неограниченный доступ к имеющимся колоссальным исследовательским и аналитическим материалам ОЭСР.

ОЭСР была создана в 1961 году, в нее входят 35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 45% мирового производства стали и 75% мирового экспорта стали.