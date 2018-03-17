Медиафорум по культурному наследию Узбекистана прошел в Ташкенте

МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Международный медиафорум, посвященный реализации проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", прошел 16 марта 2018 года в Ташкенте.

В рамках мероприятия впервые была продемонстрирована полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана в формате книг-альбомов на трех языках, каталогов, а также видеоверсий, создающих последовательный виртуальный образ памятников истории и культуры страны.

Руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов заявил: "Проводимая в Узбекистане президентом страны Шавкатом Мирзиеевым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. При этом созданные условия, а также консолидация государственных, общественных организаций и социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который служит не только научным материалом для ученых, но и является духовной пищей для молодого поколения".

В рамках проекта снято 16 видеоматериалов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях. Также выпущено 10 томов книг-альбомов, которые в количестве 1,5 тыс. экземпляров переданы на медиафоруме ведущим национальным и мировым библиотекам.

В 2018 году также планируются издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в британской, российской и французской библиотеках, сборника "Зафарнаме" с миниатюрами побед легендарного полководца средневековья Амира Тимура, рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо о путешествии ко двору Тимура и другие.

На нынешнем медиафоруме обозначены перспективы проекта по изданию 20 новых книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции, Японии.