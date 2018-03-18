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Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют


МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter намеревается также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные источников Sky News.

Собеседники телеканала рассказали, что новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель. Официально эта информация пока не подтверждена.

Стоимость биткоина в четверг впервые за последние пять недель опустилась ниже уровня 8 тыс. долларов. За две недели криптовалюта потеряла в цене около 30%. Такой динамике способствовали сообщения о готовности Google вслед за социальной сетью Facebook запретить рекламу криптовалют.

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