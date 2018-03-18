Скончался пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь группы МТС MTSS, руководитель федеральной пресс-службы компании Дмитрий Солодовников скончался в воскресенье на 34-ом году жизни, сообщила директор по связям с общественностью группы МТС Елена Кохановская на своей странице в Facebook FB.

"Сегодня не стало нашего Димы Солодовникова. Нашего светлого Димки", - написала она. О причинах смерти не сообщается.

В связи с произошедшим МТС отменил намеченную на понедельник большую пресс-конференцию по итогам 2017 года.

Солодовников родился 1 июля 1984 года. Окончил МГУ им. Ломоносова. В МТС работал с 2010 года. У Дмитрия остался 3-летний сын.