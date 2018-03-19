FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прямое авиационное сообщение впервые будет налажено между Камчаткой и Чукоткой


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар /ПРАЙМ/. Регулярный авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Петропавловск-Камчатский будет запущен через неделю, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что рейсы будет выполнять Камчатское авиационное предприятие раз в неделю по понедельникам самолетами Ан-26. Соответствующее поручение было дано губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

"В первую очередь организация регулярного авиасообщения между соседними субъектами направлена на повышение доступности транспортной системы для жителей Камчатки, и хочу обратить внимание, что регулярный рейс по этому направлению будет выполняться впервые", - приводит пресс-служба слова зампреда краевого правительства Юрия Зубаря.

В правительстве добавили, что сейчас власти региона совместно с правительством Чукотского автономного округа прорабатывают вопрос совместного субсидирования тарифов при осуществлении авиаперевозок. Первый рейс отправится в Анадырь в понедельник, 26 марта, в 9.15 по местному времени.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ