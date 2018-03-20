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Путин проведет совещание по микроэлектронике, перенесенное ранее для доработки материалов


МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание о перспективах развития гражданской микроэлектроники, в котором примут участие представители правительства РФ и производителей микроэлектроники, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что микроэлектроника является одним из ключевых секторов промышленности, развитие которой в значительной степени определяет уровень инновационного и социального развития государства, конкурентоспособность экономики.

Совещание по микроэлектронике планировалось провести в середине февраля, однако оно было перенесено, так как потребовалось доработать материалы к мероприятию, говорил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Осенью 2015 года президент дал поручения по консолидации государственного заказа на современное производство микроэлектроники российскими компаниями. Общая сумма госзаказа на данную продукцию к 2022 году составит порядка 105 миллиардов рублей в год, оценивал тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев в феврале на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям раскритиковал работу на этом направлении. Он указал, что госзаказчики были сориентированы на закупку созданной в РФ микроэлектроники, в частности - микрочипов для электронного полиса ОМС, банковских карт и других документов и комплектующих для производства серверов и компьютеров, однако выделенные средства не израсходованы, и план на 2017 год в количественном измерении выполнен лишь примерно на 13%.

Глава правительства поручил разобраться в причинах этой ситуации, предположив, что среди них есть организационные.

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