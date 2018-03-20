Путин и Трамп в разговоре проявили заинтересованность в активизации сотрудничества

МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества, затронули сферу энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что было условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. "Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", - сообщил Кремль.