Белый дом: Трамп и Путин подчеркнули важность диалога по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора подчеркнули важность диалога по стратегической стабильности, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

«Лидеры подтвердили необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжали общие усилия по стратегической стабильности», — говорится в сообщении Белого дома.

Понятие стратегической стабильности включает систему договоров по стратегическим вооружениям, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).