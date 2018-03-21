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Иркутская авиакомпания "Ангара" не будет приостанавливать полеты Ан-148


ИРКУТСК, 21 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ангара" назвала информацию о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 не соответствующей действительности и не планирует приостанавливать полеты, сообщил РИА Новости представитель компании Алена Аверина.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании "Саратовские авиалинии". Это решение связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля. В результате столкновения самолета с землей тогда погиб 71 человек. Кроме этого, СМИ была распространена информация о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 всеми российскими авиакомпаниями.

"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало, в связи с чем информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности", - сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Он также добавил, что по заявлению Росавиации от 20 марта 2018 года, опубликованному на официальном сайте ведомства, директива о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 касается исключительно авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Все регулярные и чартерные рейсы на Ан-148 будут выполняться АК "Ангара" согласно действующему расписанию.

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