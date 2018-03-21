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РЖД меняют график движения поезда Москва — Париж из-за забастовки во Франции


МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. График движения поезда Москва – Париж – Москва 22 марта изменится из-за забастовки во Франции: поезд прибудет на станцию Страсбург и с нее же отправится обратно, сообщает пресс-служба РЖД.

"По информации французских железных дорог (SNCF), временно изменяется график курсирования поезда 23/452-453/24 Москва – Париж – Москва в связи с массовой забастовкой работников транспортной отрасли в масштабах всей Франции", - говорится в сообщении.

Так, 22 марта поезд Москва – Париж (отправление из Москвы - 21 марта) будет следовать только до станции Страсбург вместо станции Париж Восточный, а поезд Париж – Москва с отправлением из Франции отправится со станции Страсбург.

Уточняется, что пассажиры поезда для продолжения поездки смогут бесплатно воспользоваться местными высокоскоростными поездами, курсирующими между Парижем и Страсбургом.

РЖД просят пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок по территории Франции в указанные даты.

Ранее в среду сообщалось, что "Аэрофлот" AFLT 22 марта отменяет два рейса между Москвой и Парижем из-забастовки во Франции.

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