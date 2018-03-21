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Запуск корабля "Союз МС-08" с новым экипажем МКС застрахованы в "Согазе"


МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-08" ракетой-носителем "Союз-ФГ", стартовавшего с Байконура, застрахован в "Согазе", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы АО "Согаз" Алексей Гусев.

"Риски при запуске транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" ракетой-носителем "Союз-ФГ" застрахованы в "Согазе" до момента открытия переходного люка космического аппарата после его стыковки с МКС", - сказал Гусев, не озвучив сумму, на которую застрахован запуск.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура 21 марта.

На борту "Союза" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Стыковку с МКС намечено провести по так называемой двухсуточной схеме 23 марта в 22.41 мск в автоматическом режиме.

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