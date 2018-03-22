Бюджет-2018 предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов США - спикер

ВАШИНГТОН, 22 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Бюджет США на 2018 год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов, заявил спикер палаты представителей Пол Райан.

Ранее проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.

"Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия", - говорится в заявлении Райана.

Проект бюджета Пентагона, который на протяжении ряда лет подвергался секвестрированию, предполагает 80-миллиардное увеличение расходов на оборону.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.