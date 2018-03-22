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Совет директоров "Газпрома" рассмотрит в четверг вопрос о М. Путине


МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP рассмотрит в четверг вопрос о М. Путине, говорится в сообщении компании.

В сообщении "Газпрома" других подробностей не приводится, в компании пока не предоставили комментарий.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 22 марта 2018 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О М.Е. Путине", - говорится в анонсе заседания.

Вместе с тем в 2004-2007 годах в "Газпроме" на должности начальника медицинского управления работал Михаил Евгеньевич Путин. В настоящее время он занимает пост зампреда правления "Согаза". По данным СМИ, он является сыном двоюродного брата президента РФ Владимира Путина.

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