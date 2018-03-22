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EgyptAir решила дать скидки до 50% на билет первого рейса из Каира в Москву


Мировая экономика

КАИР, 22 мар /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова. Египетская авиакомпания EgyptAir решила дать скидку от 35% до 50% на первый рейс из Каира в Москву, который состоится 12 апреля после более чем двух лет перерыва, говорится в заявлении авиаперевозчика. Скидка дается на билет туда-обратно.

Сообщается, что билеты необходимо приобрести в период с 23 по 29 марта. Дата вылета из Каира - 12 апреля, дата возвращения - не позднее 12 июня. 50% скидку получат пассажиры бизнес-класса. Билеты эконом-класса будут продавать со скидкой 35%.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

EgyptAir в середине марта объявила о возобновлении полетов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Российский "Аэрофлот" AFLT тогда же сообщил, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля. Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю.

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