Акционер СК "Опора" не будет участвовать в аукционе по покупке "Югории"

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. ООО "Открытый мир", которое является акционером страховой компании "Опора", не будет участвовать в аукционе по покупке государственного страховщика "Югория", сообщила пресс-служба "Опоры".

В конце января ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО "Открытый мир" о приобретении 100% голосующих акций ГСК "Югория". В последний день февраля власти ХМАО выставили "Югорию" на продажу. Начальная цена 100% акций страховщика составляет 2,9 миллиарда рублей. Открытый аукцион назначен на 30 мая текущего года.

"ООО "Открытый мир" - акционер АО "СК Опора" - не будет участвовать в аукционе по приобретению страховой компании "Югория", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Югория" - универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.