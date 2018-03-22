СК "Опора" планирует сдать лицензии по моторным видам страхования

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Страховая компания "Опора" планирует сдать лицензии по моторным видам страхования в связи с завершением процесса передачи моторного портфеля в СК "Ангара", сообщила пресс-служба страховщика.

"АО "СК "Опора" сообщает о завершении процесса передачи моторного портфеля в ООО СК "Ангара", в частности, по договорам ОСАГО, а также страхового портфеля по договорам ДСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта). В связи с этим компания "Опора" планирует произвести сдачу лицензий по вышеперечисленным видам страхования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там же отмечается, что в скором времени компания начнет процесс по передаче портфеля по не моторным видам страхования – ОСГОП и ОСОПО. Кроме этого, компания решила отказаться от сделок M&A, приобретения портфелей страховщиков.

СК "Опора" осуществляет свою деятельность с 1996 года. До 2015 года она была известна под названиями СК "Отечество" и "Открытие страхование". Уставный капитал страховщика на сегодняшний день составляет 1,1 миллиарда рублей.