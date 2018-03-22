ЕК должна подготовить к 2019 г стратегию снижения выбросов парниковых газов - Евросовет

БРЮССЕЛЬ, 22 мар /ПРАЙМ/. Еврокомиссия должна подготовить к первому кварталу 2019 года предложение по стратегии долгосрочного снижения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским климатическим соглашением, говорится в заключениях саммита лидеров ЕС.

"Европейский совет призывает Европейскую комиссию представить к первому кварталу 2019 года предложение по стратегии долгосрочного сокращения выбросов парниковых газов в ЕС в соответствии с Парижским климатическим соглашением, с учетом национальных планов", - говорится в распространенном в четверг пресс-службой Евросовета документе.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

США вышли из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года, став практически единственной страной в мире, отказавшейся от этого соглашения.

В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затягивает процесс ратификации Парижского соглашению по климату. По его словам, РФ рассматривает этот документ в качестве надежной основы для долгосрочного решения проблемы изменения климата, и в настоящее время продолжается тщательная подготовка к его ратификации.