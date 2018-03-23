КНР требует от США воздержаться от объявленных торговых мер - посольство в США

ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. КНР требует от США воздержаться от объявленных торговых мер, говорится в заявлении китайского посольства в США.

"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим - в конечном итоге это окончится вредом для самих (США)" - говорится в пресс-релизе.

"Китай глубоко разочарован и выступает твердо против подобных действий", - говорится в заявлении.

Дипломаты также заявили, что не боятся торговой войны.

"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.