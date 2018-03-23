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Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту "петро" за рубли


Мировая экономика

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МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту "петро" за российские рубли.

"С 23 марта все граждане и предприятия смогут начать покупку "петро" на соответствующей странице в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюту биткоин, эфериум и нем", - заявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Глава Венесуэлы сообщил, что компании из США намерены приобрести венесуэльскую криптовалюту "петро".

"Среди тех, кто желает купить "петро", - компании из Венесуэлы, Колумбии, США, Испании, Мексики, Аргентины, Перу, Турции, Германии, России, Китая, Эквадора, Чили, всего – 133 стран", – сказал Мадуро. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы.

Всего за 30 дней предварительной продажи "петро" подана почти 201 тысяча заявок на 5,25 миллиарда долларов. "И это мы только начали путь", - сказал Мадуро.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

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