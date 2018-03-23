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Венесуэла создает экономические зоны для использования криптовалюты "петро" - Мадуро


Мировая экономика

МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании четырех экономических зон для работы с криптовалютой "петро".

"Я решил создать четыре эксклюзивные и специальные экономические зоны, где будет возможность торговать при помощи "петро". Это – остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья", - заявил Мадуро в четверг в эфире местного телевидения.

С пятницы, 23 марта, в Венесуэле стартует продажа "петро". Ее могут приобрести все граждане и предприятия с помощью соответствующей страницы в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюту биткоин, эфериум и нем.

Мадуро сообщил также, что все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за "петро". Также центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро".

Глава Венесуэлы призвал производителей соседнего с Венесуэлой колумбийского департамента Норте-де-Сантандер продавать свою продукцию за венесуэльскую криптовалюту. "Если Норте-де-Сантандер желает процветания, пусть идет в зону "петро", - сказал Мадуро.

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