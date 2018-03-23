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Китай опубликовал список 128 импортируемых из США товаров, на которые могут ввести пошлины


Мировая экономика

ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Министерство коммерции КНР в пятницу опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Список облагаемых налогами товаров разделен на 7 категорий.

"Согласно статистике, за 2017 год США ввезли в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США 977 миллионов долларов, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы, пошлины на эти товары могут составить 15%", - говорится в документе.

Отмечается, что "вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов, в том числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий, на эти товары могут быть введены пошлины в 25%".

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