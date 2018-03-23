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Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из-за "дела Скрипаля"


  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Евросоюз принял решение отозвать своего посла в России. Об этом решении заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен по результатам переговоров лидеров стран ЕС в Брюсселе. 

Эти данные подтвердил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Как сообщает телеканал RT, Рютте отметил, что глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер был "отозван для консультаций в Брюссель".

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что некоторые страны Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", как ранее сделали власти Великобритании.

Напомним, что 4 марта текущего года в британском городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены. Лондон возложил ответственность за происшедшее на Москву, были высланы 23 сотрудника российского дипломатического представительства.

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