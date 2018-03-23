Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из-за "дела Скрипаля"

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Евросоюз принял решение отозвать своего посла в России. Об этом решении заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен по результатам переговоров лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Эти данные подтвердил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Как сообщает телеканал RT, Рютте отметил, что глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер был "отозван для консультаций в Брюссель".

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что некоторые страны Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", как ранее сделали власти Великобритании.

Напомним, что 4 марта текущего года в британском городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены. Лондон возложил ответственность за происшедшее на Москву, были высланы 23 сотрудника российского дипломатического представительства.