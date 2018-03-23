Члены правительства Сирии приедут в Крым на экономический форум

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар /ПРАЙМ/. Председатель правительства Сирийской Арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и готов направить в Крым членов своего правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, сообщила в пятницу пресс-служба форума.

Делегация российского бизнеса побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. В состав российской делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Председатель правительства Сирийской Арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что делегация столь высокого уровня из Сирии посетит Крым впервые. Ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения экономики Сирии.

Во встречах также приняли участие министр экономики и внешней торговли САР Самер Аль-Халиль, посол России в Сирии Александр Кинщак, вице-президент "Деловой России" Рустам Муратов, директор фонда "Крымконгресс" Алексей Воробьев и другие.

ЯМЭФ - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля, его участниками станут около 3 тысяч человек, в том числе многочисленные иностранные гости. Среди больших делегаций из-за рубежа ожидаются политики, бизнесмены и общественники из Германии, Австрии, Греции, других европейских стран, Китая и Сирии.