FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На строительство нового аэропорта Мехико планируется привлечь на бирже $1,6 млрд


Мировая экономика

МЕХИКО, 24 мар /ПРАЙМ/. Компания Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico (GACM), занимающаяся реализацией проекта нового аэропорта мексиканской столицы, в пятницу произвела размещение ценных бумаг на местной бирже, чтобы привлечь 30 миллиардов песо (порядка 1,6 миллиарда долларов).

Как отмечается в коммюнике компании, речь идет исключительно о частных инвестициях, не имеющих отношения к федеральному правительству или соответствующих гарантий.

"Инвесторы буду иметь право на негарантированный доход, который будет покрыт дополнительными ресурсами, генерируемыми нынешним и новым аэропортом", - говорится в сообщении.

Котировка выпущенных GACM ценных бумаг начнется в понедельник, 26 марта.

Тема строительства нового аэропорта для мегаполиса Мехико получила новое звучание после заявлений кандидата в президенты Мексики от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он пообещал закрыть данный проект и переместить его на базу ВВС "Санта-Лусия" под Мехико, построив там две дополнительные взлетно-посадочные полосы.

Строительство нового аэропорта Мехико началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима.

В перспективе через новые воздушные ворота Мехико смогут путешествовать 120 миллионов человек в год. Новый аэропорт строится недалеко от ныне действующего на федеральных землях площадью 12,5 тысяч гектаров, причем в день, когда откроется новый терминал, старый прекратит работу, а на его землях разместятся научно-исследовательские и технологические центры, зоны озеленения, больницы, космический университет, а также жилые кварталы.

Сейчас аэропорт Мехико, расположенный прямо в городской черте, перегружен: его пропускная способность составляет 32 миллиона человек в год, а самолеты совершают взлеты и посадки каждую минуту.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ