FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Грузовые вагоны сошли с рельсов в районе станции Выходной в Мурманской области - МЧС


МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. В районе железнодорожной станции Выходной в Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны, изменено время отправления поездов, сообщает региональный главк МЧС.

"24 марта, в 00 часов 00 минут на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") вблизи станции Выходной произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием, изменено время отправления поездов. "Убытие пассажиров поездов №143 "Мурманск -Вологда" и № 21 "Мурманск - Санкт-Петербург " спланировано автобусами до станции "Магнетиты" и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции города Мурманска", - заявили в ведомстве.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ