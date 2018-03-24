Грузовые вагоны сошли с рельсов в районе станции Выходной в Мурманской области - МЧС

МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. В районе железнодорожной станции Выходной в Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны, изменено время отправления поездов, сообщает региональный главк МЧС.

"24 марта, в 00 часов 00 минут на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") вблизи станции Выходной произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием, изменено время отправления поездов. "Убытие пассажиров поездов №143 "Мурманск -Вологда" и № 21 "Мурманск - Санкт-Петербург " спланировано автобусами до станции "Магнетиты" и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции города Мурманска", - заявили в ведомстве.