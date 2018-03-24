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Голодец: РФ предлагает создать "зеленый коридор" для фармацевтических компаний из Японии


ОСАКА, 24 мар - ПРАЙМ. Зампред правительства РФ Ольга Голодец предложила Японии сделать качественный шаг в сотрудничестве и организовать "зелёный коридор" для японских компаний, занимающихся медицинским оборудованием и фармацевтикой.

"Вчера в ходе переговоров мы предложили сделать следующий качественный шаг в нашем взаимодействии. Мы предложили проработать возможности реализации программы так называемого "зеленого коридора" для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием, и фармацевтических компаний", - подчеркнула Голодец.

Вице-премьер также добавила, что Россия хочет "облегчить доступ японских компаний на российский рынок".

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