СМИ: Около 20 стран Европы планируют выслать российских дипломатов

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. До 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву. Об этом пишет британская газета Times.

По информации издания, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник — 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера, о чем было объявлено накануне.

Газета ссылается на неназванный источник, который сообщил, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Лидеры стран Евросоюза на саммите 22 марта согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, в ходе Евросовета они приняли решение об отзыве для консультаций посла ЕС в России.

В британском Солсбери 4 марта отравили британского шпиона экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, однако никаких доказательств этой версии нет. Россия категорически отрицает обвинения со стороны Лондона.

В связи с инцидентом в Солсбери британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высоком уровне. Российский МИД 17 марта объявил об ответных мерах в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес Москвы — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Глава государства подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей в 2017 году. Также он заявил о готовности Москвы к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, однако для этого должна быть заинтересованность со стороны Лондона.