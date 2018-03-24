Сошедшие с рельсов грузовые вагоны под Мурманском повредили опоры ЛЭП и дорожные пути – СК

МУРМАНСК, 24 мар /ПРАЙМ/. Следователи осматривают место под Мурманском, где в ночь на субботу произошел сход вагонов с удобрениями, который повредил железнодорожные пути и опоры линии электропередачи, сообщили в региональном СУСК РФ.

По данным следствия, в ночь на субботу в районе станции Выходной (1327 километр) Мурманской области с рельсов сошли вагоны железнодорожного грузового состава, в которых перевозились удобрения.

"Погибших и пострадавших в результате происшествия нет; частично повреждены железнодорожные пути, три опоры ЛЭП. По предварительной информации, ущерб экологической безопасности не причинен", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, железнодорожный состав двигался из города Апатиты в Мурманск, в вагонах находился апатитовый концентрат. "Произошёл сход с путей 20 вагонов, 14 из которых опрокинулись, 6 остались на железнодорожном полотне. 35 вагонов не повреждены, транспортированы к ближайшим железнодорожным станциям", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, повреждены около 300 метров железнодорожного пути и три пролёта контактных линий. Проводятся восстановительные работы.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехали следователи СК по Мурманской области, выполняется комплекс проверочных мероприятий, по окончании которых будет принято процессуальное решение.