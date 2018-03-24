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В США продажи винила превысили доход от скачивания музыки


  • #Наушники
    © fotolia.com, Eugenio Marongiu

ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Продажи виниловых пластинок и СD-дисков в США превысили доход от скачивания платной музыки в 2017 году впервые с 2011 года, говорится в докладе Ассоциации звукозаписывающих компаний.

Так, за прошедший год было скачено музыкальных композиций на $1,3 млрд, тогда как на CD-диски и винил американцы потратили $1,5 млрд. Отметим, что обе категории показывают ежегодное падение продаж, а доход сервисов потокового аудио, наоборот, растет.

Специалисты объясняют лидерство винила и CD падением числа платных загрузок отдельных треков и альбомов.  

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