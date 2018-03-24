FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АБР и АБИИ могут принять участие в финансировании новой железной дороги в Афганистане


 

ТАШКЕНТ, 24 мар - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут принять участие в финансировании строительства железной дороги " Мазари-Шариф – Герат" в Афганистане, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления АО "Узбекские железные дороги" Акмал Камалов.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф - Герат". Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.

"Оценка проекта уже завершена. Ведутся переговоры с АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о его финансировании", - сказал Камалов, выступая в пресс-центре по освещению конференции по урегулированию ситуации в Афганистане. Конференция пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

Камалов не назвал стоимость проекта, уточнив, что сейчас ведется работа по созданию консорциума по финансированию строительства.

По его словам, в апреле специалисты "Узбекских железных дорог" начнут геологические изыскания по прокладке трассы. "Расчеты есть, необходимо на земле теперь их воплотить", - добавил Камалов.

Ранее первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов говорил РИА Новости, что новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ