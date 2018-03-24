АБР и АБИИ могут принять участие в финансировании новой железной дороги в Афганистане

ТАШКЕНТ, 24 мар - ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут принять участие в финансировании строительства железной дороги " Мазари-Шариф – Герат" в Афганистане, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления АО "Узбекские железные дороги" Акмал Камалов.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф - Герат". Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.

"Оценка проекта уже завершена. Ведутся переговоры с АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о его финансировании", - сказал Камалов, выступая в пресс-центре по освещению конференции по урегулированию ситуации в Афганистане. Конференция пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

Камалов не назвал стоимость проекта, уточнив, что сейчас ведется работа по созданию консорциума по финансированию строительства.

По его словам, в апреле специалисты "Узбекских железных дорог" начнут геологические изыскания по прокладке трассы. "Расчеты есть, необходимо на земле теперь их воплотить", - добавил Камалов.

Ранее первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов говорил РИА Новости, что новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.