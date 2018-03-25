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Бизнесмен Ебралидзе продает Taleon Imperial Hotel за 20 млрд рублей в Интернете


  • #Отель
    © fotolia.com, Brian Jackson

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Гостиница на углу Мойки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге, принадлежащая бизнесмену Александру Ебралидзе, выставлена на продажу на "Авито" и других подобных сайтах. Владелец подтвердил "Фонтанке" свое намерение продать Taleon.

Купить 24 тысячи квадратных метров на Невском проспекте, 15, предлагается за 20,8 млрд рублей. Объявление появилось на нескольких сайтах по продаже недвижимости в конце марта, указанную цену просят на "Авито".

"Да, это соответствует действительности. Цена обсуждается", – сказал Ебралидзе.

Отметим, что сумма, которую просят авторы объявления на "Авито" – максимальная среди всех предложений в сфере недвижимости в Петербурге. Следующее по стоимости помещение –  433 кв. м коммерческого назначения на углу Невского и Малой Садовой, за него просят 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2016 году принадлежащий бизнесмену Констанс-Банк был признан банкротом. 

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