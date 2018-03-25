Экс-посол Британии предсказал недолгую враждебность между Лондоном и Москвой

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон полагает, что дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном "размоется" через несколько месяцев.

"Как часть наших санкций у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей", — сказал он изданию The Independent.

По его словам, риторика Лондона "без надобности злобная". Между тем Брентон поддерживает действия Лондона в отношении Москвы.

Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза Мэй 14 марта сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Со своей стороны МИД РФ объявил персонами нон грата 23 британских дипломата.