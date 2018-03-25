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Редкие снимки первых гастролей The Beatles ушли с аукциона за $357 тысяч


  • Британская группа The Beatles в Лондоне. 1964 год
    © AFP,

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Портфолио из более чем 350 неизданных фотографий с первых гастролей британской рок-группы The Beatles было продано с аукциона Omega за ​253 тыс. фунтов (около ​$357 тыс.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Из 413 негативов, 350 из которых — проявленные фото гастролей коллектива в США в 1964 году, ​только 46 были представлены публике ранее — на аукционе в 2010 году. Коллекция принадлежала фотографу Майку Митчеллу, который сделал их в 18-летнем возрасте во время прибытия The Beatles в страну и на их концертах в Washington Coliseum и Baltimore Civic Center.

Концерт в зале "Колизей" в Вашингтоне состоялся спустя два дня после знаменитого дебюта ливерпульской группы на шоу Ed Sullivan Show. Как следует из описания лота на сайте аукционного дома, фотограф Митчелл имел исключительный доступ на все события, связанные с The Beatles, — это были не только концерты, на которых он мог снимать артистов со сцены, но и пресс-конференции. Митчелл не стал сразу проявлять эти снимки, долгое время негативы хранились в ящике в подвале дома фотографа.

Кроме того, на том же аукционе был продан автомобиль Mercedes AMG, который Джордж Харрисон, соло-гитарист The Beatles, купил в 1984 году.

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