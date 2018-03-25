Завершена постройка второго самолета МС-21, предназначенного для летных испытаний

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Завершена постройка второго образца нового российского пассажирского самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний, сообщил Минпромторг РФ.

"На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия", - говорится в сообщении. При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.

"Завершение сборки второго самолета – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику", - приводятся слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.

В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.

Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.