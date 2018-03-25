Тегеран и Баку откроют в четверг ж/д в рамках визита Роухани в Азербайджан

БАКУ, 25 мар - ПРАЙМ. Открытие железной дороги Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) состоится 29 марта в рамках визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани, сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на вице-президента по эксплуатации и международным перевозкам "Иранских железных дорог" Хоссейна Ашури.

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта "Север-Юг", соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км – от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.

"Участок железной дороги Астара - Астара будет открыт 29 марта в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан. Также планируется подписание кредитного соглашения на сумму в 500 миллионов долларов, которые Азербайджан выделит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара", - приводит агентство слова Ашури.

По его словам, Баку инвестировал 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан.

"Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет", - сказал Ашури.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 миллионов тонн.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы за две недели.