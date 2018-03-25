Дональду Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США‍

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", передает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства предупреждают, что решение президента не окончательное.

По словам источников, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Трамп обсудил этот вопрос с американским послом в Москве Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Вилбуром Россом, главой Минюста Джеффом Сешнсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом, директором Нацразведки Дэном Коатсом, уходящим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и другими, уточняет агентство.

Как заявляла официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, "США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений", однако добавила, что пока Госдеп не может объявить о каких-либо мерах.

Ранее британская газета The Times написала, что высылку российских дипломатов готовят два десятка европейских стран, в том числе Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Такие шаги рассматриваются в качестве мер против России со стороны ЕС, но каждая страна будет принимать решение самостоятельно.