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Песков: Обвинения по "делу Скрипаля" граничат с бандитизмом


БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — ПРАЙМ. Москва считает обвинения Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом, нужно справиться с этой провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно — граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы, Британии, или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками, или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией", — сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

Он добавил, что Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку".

"И в отличие от визави на острове (президент России. — Прим. ред.) сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу: он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина", — сказал Песков.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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