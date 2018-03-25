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Qatar Airways обсудит возможность покупки доли в аэропорту Внуково - МИД


Мировая экономика

ДОХА, 25 мар /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Катарский национальный перевозчик - авиакомпания Qatar Airways - во время визита эмира Катара в Россию подпишет меморандум о взаимопонимании с аэропортом Внуково в Москве, который предусматривает возможность покупки авиаперевозчиком доли в аэропорту, сообщили в воскресенье РИА Новости в МИД Катара.

В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества.

"Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково", - отметил собеседник агентства.

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